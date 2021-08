Lavoro: Invidia (M5s), su sicurezza servono azioni immediate, presentata interrogazione a Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niccolò Invidia, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, osserva che "i dati pubblicati dall'Inail il 30 luglio scorso dicono che nei primi sei mesi del 2021 sono 538 le persone morte sul lavoro. Cifra aggravata dall'ultimo, tragico incidente verificatosi ieri a Camposanto, in provincia di Modena, e costato la vita a Laila El Harim, operaia 40enne in un'azienda produttrice di materiale per imballaggio che lascia il compagno e una bimba di 4 anni. A inizio maggio - continua il parlamentare in una nota -, attraverso una risoluzione approvata all'unanimità in commissione Lavoro alla Camera, abbiamo impegnato il governo ad adottare un piano organico che sviluppi una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro. Dopo quasi tre mesi, però, nonostante l'aumento delle morti bianche non si sono visti risultati". L'esponente del M5s aggiunge: "Per questo, abbiamo presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per sapere quali iniziative intenda adottare al fine di prevenire e contrastare questo fenomeno, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico-politico. Come M5s, riteniamo fondamentale apportare modifiche al Testo unico per la sicurezza sul lavoro volte a potenziare i sistemi di controllo, nonché istituire meccanismi premiali per le aziende che rinnovano i propri macchinari e incentivano la formazione nei luoghi di lavoro. Per fermare questo trend servono azioni tangibili e servono subito. Non c'è più tempo da perdere". (Com)