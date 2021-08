Spagna: Paese è secondo in Europa per numero di coloro che non possono permettersi vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è seconda in Europa per numero di persone che non possono permettersi almeno una settimana di vacanza. Lo riferisce il quotidiano “Cinco Dias”. Secondo un rapporto della Confederazione europea dei sindacati (Ces) sono 4,77 milioni gli spagnoli che non possono permettersi una simile vacanza. Al primo posto c’è l’Italia con 7,09 milioni di persone. La Spagna supera anche la Germania, che è al terzo posto con 4,37 milioni di persone. Il numero spagnolo equivale al 62,8 per cento delle persone che hanno un reddito inferiore al 60 per cento del salario medio. “Nonostante l’accesso alle vacanze sia aumentato nell’ultimo decennio, la maggior parte delle famiglie a basso reddito ne sono ancora escluse. Il 28 per cento dei cittadini europei non può permettersi di trascorrere una settimana di vacanze via da casa”, si legge nel rapporto. (Spm)