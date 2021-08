Regno Unito: leader opposizione Starmer critica governo per scarsi investimenti in lavori "verdi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Keir Starmer, leader dell'opposizione laburista nel Regno Unito, ha criticato il governo per gli scarsi investimenti nella creazione di posti di lavori che portino beneficio all'ambiente. Come riportato dall'emittente televisiva "Bbc", il leader del Partito laburista vorrebbe che il governo di Londra investisse 35,2 miliardi di euro per sostenere la creazione di circa 400 mila lavori "verdi". L'iniziativa ha come obiettivo di sviluppare l'industria a bassa emissione di carbonio e quella manifatturiera nel Regno Unito. Il governo con la sua strategia sul clima punta alla creazione di migliaia di posti di lavoro verdi. Nonostante ciò, rileva la "Bbc", non è stato riscontrato ancora nessun aumento nel numero di posti di lavoro nel settore. "Le parole non corrispondono alle azioni" attuate dal governo britannico, ha accusato Starmer. (Rel)