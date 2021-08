Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), crescita esogena è possibile ma con piccole realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita esogena troverà sicuramente continuazione nell’acquisizione di piccoli target nel private banking all’estero, ma non si tratterà di “big deal”. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato della banca, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa organizzata oggi dopo la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. “In questo contesto gioca un ruolo fondamentale anche la regolamentazione, che al momento non è omogenea a livello europeo: inoltre, in Europa è difficile trovare soggetti simili ad Intesa Sanpaolo, ed è anche per questo che non vediamo attualmente molte possibilità, neanche nel mondo del wealth management a fronte di rischi operativi elevati”, ha spiegato. (Rin)