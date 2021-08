Brasile: Bolsonaro riceve domani consigliere Sicurezza nazionale Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, arriverà domani, 5 agosto, in Brasile in occasione suo primo viaggio nella regione. La visita, secondo la nota ufficiale della Casa Bianca, mira a "rafforzare la partnership strategica" tra Stati Uniti e Brasile, "migliorare la stabilità regionale e aiutare a spianare la strada alla ripresa dopo la pandemia di Covid-19". Sullivan incontrerà il presidente Jair Bolsonaro. Sarà la prima volta che un rappresentante del governo di Joe Biden, insediatosi lo scorso 20 gennaio, incontra il capo dello stato brasiliano. Il consigliere per la sicurezza nazionale incontrerà poi i governatori degli stati della regione amazzonica a testimonianza del fatto che il focus della visita è la tutela ambientale della foresta amazzonica e la questione dei cambiamenti climatici. In quest'ambito Sullivan continuerà i colloqui avviati la scorsa settimana dall'inviato speciale del governo degli Stati Uniti sul clima, John Kerry, che ha tenuto una videoconferenza con il gruppo di governatori brasiliani della regione settentrionale per discutere possibili finanziamenti statunitensi per programmi volti a combattere la deforestazione illegale. (Brb)