Riforme: Pd, bene approvazione istituzione commissione bicamerale per italiani nel mondo

- Lia Quartapelle, Angela Schirò, Francesca La Marca (deputate del Partito democratico) e Luciano Vecchi (responsabile del Pd Italiani nel mondo) sottolineano che "l'approvazione nella commissione Esteri della Camera, in sede legislativa, del testo unificato relativo alla istituzione della commissione parlamentare sugli italiani nel mondo rappresenta un concreto atto di assunzione di responsabilità verso le comunità italiane nel mondo. A nessuno - si legge in una nota - può sfuggire l'importanza della creazione di un organismo autorevole per la sua composizione e per la sua trasversalità politica. Esso potrà studiare il fenomeno emigratorio nella sua dimensione più profonda, monitorare i nuovi flussi di mobilità, interloquire con il governo sulle scelte in questo campo, focalizzare le politiche culturali e valutare quelle di promozione dell'internazionalizzazione nel quadro della proiezione globale del Sistema Paese". Gli esponenti democratici aggiungono: "Ci sarà un osservatorio diretto sulla comunità degli italiani nel mondo e una leva di sostegno delle azioni ad essa rivolte nell'interesse sia dei destinatari che del Paese, vitalmente interessato a trovare nella dimensione globale le condizioni della sua ripresa e del suo rilancio. Ora toccherà al Senato fare la propria parte. Il Pd, che è stato il primo gruppo a proporre questa soluzione istituzionale orma da tre legislature, farà interamente la sua parte anche nell'altro ramo del Parlamento, affinché questa legislatura sia quella della nascita della bicamerale per gli italiani nel mondo. Ringraziamo il presidente della commissione Esteri, onorevole Piero Fassino, per la convinzione e lo spirito unitario con cui ha consentito di raggiungere questo importante obiettivo".(Com)