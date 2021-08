Covid: Messina (Intesa Sanpaolo), da contagi possibili rallentamenti ma difficile tornare a contesto del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente aumento dei casi di Covid-19 può rallentare il percorso di rimbalzo dell’economia, ma sarà difficile arrivare ad una condizione che riporti ad un contesto di negatività nella dinamica dell’economia reale. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato della banca, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa organizzata oggi dopo la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. “Ovviamente bisognerà vedere i prossimi sviluppi e garantire il miglior funzionamento possibile della campagna vaccinale: un quadro che quindi può avere variabilità nella crescita al ribasso, ma non riprodurre condizioni di rischio come quelle che si sono determinate nel 2020”, ha detto, aggiungendo di non ritenere probabile un impatto significativo della situazione sui conti di Intesa Sanpaolo. (Rin)