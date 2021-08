Decreto Pa: governo pone questione fiducia in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come preannunciato, il governo ha posto con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, la questione di fiducia nell'Aula della Camera sul decreto recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 8 agosto. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia sono in programma dalle 16.45 di domani con, a seguire, la votazione. (Rin)