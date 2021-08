Imprese: Atlantia, Cda approva linee guida in materia di diversità, uguaglianza e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha approvato le nuove linee guida in materia di diversità, uguaglianza e inclusione. Stando al relativo comunicato stampa, il documento impegna formalmente la società, attraverso parametri oggettivi e periodicamente misurabili, a favorire e promuovere una cultura della diversità, intesa come valore fondativo del proprio modello di fare impresa, garantendo a ciascun dipendente uguali condizioni e opportunità, senza distinzione alcuna riguardante età, sesso/genere e identità di genere, orientamento sessuale e di opinione, etnia/cultura, religione, condizione fisica ed economica. Per attuare e monitorare efficacemente gli impegni assunti, prosegue la nota, con le nuove linee guida Atlantia si dota di un presidio organizzativo dedicato, di meccanismi di partecipazione attiva e di strumenti di monitoraggio e continuo miglioramento, tra cui: definizione di obiettivi e metriche; costituzione di uno “steering committee” composto da senior executives del Gruppo ed esperti esterni, che con cadenza periodica monitorerà trend, progetti e metriche relativamente al rispetto degli obiettivi definiti; e lo sviluppo e diffusione di una vera e propria cultura in materia di diversità, uguaglianza e inclusione, come elemento integrato a tutti i processi aziendali, tra cui la selezione, la formazione, l’elaborazione di strumenti di performance e sviluppo, l’organizzazione, la remunerazione, le iniziative di people care e di welfare aziendale. (segue) (Com)