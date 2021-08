Imprese: Atlantia, Cda approva linee guida in materia di diversità, uguaglianza e inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida, prosegue la nota, prevedono inoltre l’attivazione di collaborazioni con il mondo accademico, allo scopo di sviluppare nuovi strumenti e processi di performance e valutazione individuale, che favoriscano la crescita umana e professionale: in questo modo nascerà un osservatorio permanente su questi temi, finalizzato anche a sostenere l’uguaglianza, la tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità delle persone dell’azienda. “Il nostro obiettivo è promuovere attivamente la cultura della diversità in azienda, facendone un valore portante del modo di fare impresa”, ha commentato Maria Sole Aliotta, responsabile Employer branding, Capability acquisition and development, Diversity and Inclusion di Atlantia. “Team diversi per età, genere, background sono più performanti e capaci di accelerare i processi di innovazione: il nostro impegno nel favorire la diversità coinvolge innanzitutto la holding, che già oggi ha il 45 per cento di dipendenti donne, un team manageriale con background differenziati, una popolazione di giovani talenti in veloce crescita”, ha continuato, aggiungendo che “il nostro impegno sarà anche coinvolgere attivamente le nostre società controllate all’interno di questo percorso virtuoso”. (Com)