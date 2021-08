Viabilità: chiusure notturne allacciamento con A58 Teem sulla A1 Milano-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l'esecuzione di lavori di competenza della società Aurea Scarl, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 4 e giovedì 5 agosto, con orario 21-6, sarà chiuso l'allacciamento con la A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano, per chi proviene da Bologna e per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano, percorrere la SS9 Via Emilia, fino a raggiungere la stazione di Vizzolo Predabissi della A58 Tem Tangenziale esterna. (Com)