Giustizia: Ostellari (Lega), su magistratura onoraria non servono ordini del giorno ma riforma

- Chi serve lo Stato "ha bisogno di dignità e diritti, non di un altro ordine del giorno, senza alcuna efficacia pratica". Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione Giustizia al Senato, Andrea Ostellari, della Lega. "Oggi in commissione - spiega la nota - abbiamo dato termine al governo per il deposito degli emendamenti sulla riforma della magistratura onoraria, secondo la proposta della commissione ministeriale. Il 31 agosto il governo verrà in commissione e risponderà sul punto. Poi finalmente - conclude Ostellari - potremo procedere, senza perdere tempo". (Com)