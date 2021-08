Paraguay: governo, sciopero camionisti minaccia ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria del Paraguay, Luis Castiglioni, ha affermato che lo sciopero in corso dei camionisti autonomi rischia di rallentare la ripresa economica e ha auspicato l'avvio di un tavolo di dialogo tra il sindacato il settore imprenditoriale. "Non vogliamo che l'attuale dinamica economica venga rallentata per un problema nella logistica che potrebbe costarci molto caro", ha ammonito Castiglioni in dichiarazioni riportate dall'agenzia stampa ufficiale "Ip". "Oggi il Paraguay ha ripreso la crescita ai ritmi pre pandemia ma i numeri dell'economia dipendono dal buon funzionamento dell'intero sistema produttivo", ha aggiunto. "La cosa migliore è che le parti giungano ad un accordo e noi ci offriamo come mediatori", ha detto il ministro, auspicando quindi "una soluzione vantaggiosa per i camionisti" ma che tenga conto delle "priorità e degli interessi del Paese". "Un accordo potrebbe essere addirittura più vantaggioso per i trasportatori", ha aggiunto. (segue) (Abu)