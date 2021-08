Roma: oltre 50 interventi oggi dei vigili del fuoco per incendi di sterpaglie, boschi e colture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 50 gli interventi effettuati in data odierna dai vigili del fuoco del comando di Roma per incendi di sterpaglie, boschi e colture. Le zone maggiormente colpite sono state la provincia di Roma: Carpineto Romano, Velletri, Capena, Pomezia, Nettuno e l'area della Capitale dove dieci squadre, dalle prime ore del pomeriggio, sono impegnate nella zona Borghesiana per un vasto incendio di sterpi. Le squadre dei vigili del fuoco sono attualmente a protezione delle abitazioni e capannoni, non ci sono persone intossicate. (Rer)