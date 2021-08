Roma 2021: "Agricoltura in Comune", il programma di Gualtieri per l'agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agricoltura in Comune: è questo il nome del programma del centrosinistra per le politiche agricole e alimentari nella Capitale e a cui sta lavorando il candidato a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A quanto apprende "Agenzia Nova" le linee guida del programma sono state presentate nel corso di un incontro con Coldiretti in via della Marcigliana. La Capitale conta circa 48.000 aziende agroalimentari che generano oltre 10 miliardi di consumi. Nel settore sono impiegati circa 300.000 lavoratori grazie anche a una struttura capillare di oltre 140 mercati rionali. Nei primi cento giorni di governo Gualtieri prevede, tra le altre cose, di istituire una "Carta dei vini di Roma" e di aprire almeno cinque nuovi "Farmer's market" in città. Inoltre nell'incontro il candidato ha proposto l'idea di una iniziativa promozionale all'estero sia sulla cucina romana, per trasformarla in un vero e proprio marchio di punta della Capitale, sia sui mercati rionali, inserendo questi negli itinerari turistici come punto di approdo per una consumazione all'aria aperta a termine di un percorso. (segue) (Rer)