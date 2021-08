Roma 2021: "Agricoltura in Comune", il programma di Gualtieri per l'agroalimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nel breve periodo Gualtieri punta ad aprire una cinquantina di punti di consegna dei prodotti locali in città e individuare almeno quattro siti per creare degli "Agro-asili" con fondi del Pnrr (sono infatti previsti circa 200 milioni per la costruzione di nuovi asili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza). Gli Agroasili, per cui si stimano tempi di realizzazione attorno ai sette mesi, saranno luoghi in cui gli imprenditori agricoli accompagnano i bambini nella conoscenza del processo di allevamento di animali e coltivazione della terra. Sul lungo periodo, infine, tra i punti principali del programma illustrato spicca la creazione di uno standard della ristorazione eccellente della Capitale, un "Premio Roma" per il cibo di strada di qualità e un Premio internazionale per i migliori vini Doc della Capitale, oltre che la realizzazione e diffusione di una mappa dell'artigianato alimentare di qualità. (Rer)