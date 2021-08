Imprese: Montani (Bper), semestre positivo con redditività in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo semestre ha visto la conclusione dell’importante progetto strategico che ha consentito al Gruppo Bper Banca di compiere un significativo salto dimensionale, grazie all’ingresso delle 620 filiali del ramo acquistato da Intesa Sanpaolo, il cui processo di integrazione si è completato con successo: abbiamo posto grande attenzione alle esigenze della clientela e alle specificità dei territori, come dimostrato dalla fiducia che i nuovi clienti hanno continuato a riservarci dopo essere entrati a far parte del nostro Gruppo. Lo ha detto Piero Luigi Montani, amministratore delegato di Bper, commentando la relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione. “Grazie anche al contributo del ramo acquisito, i risultati si sono chiusi molto positivamente esprimendo una redditività ordinaria in crescita, trascinata soprattutto dall’aumento dei ricavi commissionali, supportati dal recupero dell’attività bancaria transazionale con la clientela e dai collocamenti di prodotti del comparto del risparmio gestito e bancassurance: la buona performance operativa si combina con una qualità del credito in ulteriore miglioramento grazie al calo del Npe ratio lordo al 5,7 per cento”, ha detto, aggiungendo che l’approccio prudenziale adottato nella politica degli accantonamenti consentirà di beneficiare di un minore costo del credito. “Questa operazione ha portato ad un significativo rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo e consente ora di focalizzarci sullo sviluppo dell’attività commerciale, per rispondere alle crescenti esigenze della clientela, e sulle azioni di efficientamento dei processi operativi e di razionalizzazione della struttura dei costi: obiettivi che saranno alla base del nostro piano industriale 2022-2024”, ha concluso.(Com)