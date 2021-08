Roma: Raggi, spiaggia su Tevere valida alternativa a chi non può partire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Persone sedute ai tavoli per un aperitivo, altre che prendono il sole sui lettini, giovani che giocano a beach volley. E poi musica dal vivo, ping pong, amici che si ritrovano. È tutto ciò che ho avuto il piacere di vedere a Tiberis, la spiaggia sul Tevere, in zona Marconi". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Ieri ho incontrato tanti cittadini che hanno deciso di passare una giornata all'aria aperta sulle sponde del fiume. Nell’area ci sono ombrelloni, sdraio e tanto altro per passare in assoluta tranquillità l'estate. Tiberis è infatti un’alternativa per chi non può partire, ma anche per chi torna a Roma dalle vacanze e ha voglia di rilassarsi ancora un po’ ", conclude. (Rer)