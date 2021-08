Attacco hacker: Ragione Lazio, fine prossima settimana riprende Cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "entro venerdì tornerà operativo il servizio di prenotazione vaccini e l’anagrafe vaccinale. Entro la fine della prossima settimana sarà riattivato il nuovo sistema Cup". Lo comunica in una nota la Regione Lazio a seguito dell’attacco hacker subito nella notte tra sabato e domenica. "Nel 2018 la Regione Lazio ha aderito ad una convenzione (rinnovata negli anni) di Consip con un’Ati con capofila il gruppo Leonardo - si legge nella nota -. La convenzione ha come oggetto esclusivamente servizi di governance nell’ambito della progettazione di un Security operation center per definire processi e procedure e offrendo supporto anche nell’ambito di ciò che attiene alla normativa sulla protezione dei dati personali (Gdpr). Il Next generation soc di Leonardo - continua la nota della Regione Lazio - è stato ingaggiato da Laziocrea sin dalle prime battute dell’attacco hacker attraverso attraverso il Cyber crisis management team (Ccmt), costituito da figure specialistiche, per identificare le modalità di compromissione, eradicare la minaccia e seguire il ripristino dei sistemi. I dati e le informazioni - conclude la nota - riguardanti le circa 7 mln di vaccinazioni effettuate fino ad ora nel Lazio sono in sicurezza". (Com)