Milano: Roggiani (Pd), ignobile l'atto vandalico su murale biblioteca Chiesa Rossa

- "Accostare il Green pass alla Shoah e al regime nazista è ignobile, così come la vandalizzazione di un murale dedicato ad un uomo che ha speso la propria vita nella difesa delle persone con disabilità" afferma in una nota la segretaria del Partito Democratico Milano Metropolitana Silvia Roggiani commentando l'atto di vandalismo sul murale della biblioteca Chiesa Rossa. "Questi gesti trovano la nostra ferma ed assoluta condanna e mi auguro che vi sia la condanna anche di quelle forze politiche che, per allargare il proprio bacino elettorale, strizzano l'occhio ai no-vax. Sono disgustata da una tale violenza, ma ripongo estrema fiducia nel lavoro delle autorità, che certamente individueranno i colpevoli. Il paragone fra Green pass - che riteniamo essere uno strumento fondamentale per la tutela della salute pubblica - e regime nazista è stato più volte proposto. Nessuna dittatura sanitaria, vogliamo solo il bene di tutte le cittadine e tutti i cittadini. Continueremo a promuovere una cultura politica in grado di condannare le idee e le azioni di alcuni gruppi di estremisti - conclude Roggiani -, affinché le reminiscenze di un passato tragico non trovino più spazio nel nostro Paese".(Com)