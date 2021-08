Imprese: Bper, al 30 giugno ricavi a 1,598 miliardi, commissioni raggiungono 734 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 giugno 2021 Bper registra ricavi per 1,598 miliardi di euro. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, la voce dividendi risulta pari a 13,9 milioni, mentre il margine di interesse si attesta a 728,3 beneficiando del crescente contributo dell’attività commerciale di intermediazione con la clientela, che nel semestre è pari a 632,2 milioni. Si attestano a 734 milioni le commissioni nette, sostenuta dal buon andamento del comparto della raccolta indiretta e bancassurance, il cui contributo ammonta a 326,6 milioni, e dalla ripresa in atto dell’attività bancaria tradizionale. (Com)