- Cina: presidente Xi Jinping nomina nuovi ambasciatori, a Washington Qin Gang - Il presidente della Cina Xi Jinping ha nominato quattro nuovi ambasciatori in conformità con una decisione del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp), secondo una comunicazione pubblicata oggi dall'organo legislativo. Qin Gang è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti, in sostituzione di Cui Tiankai. Hu Bin è stato nominato ambasciatore a Gibuti, al posto di Zhuo Ruisheng. Zhu Liying è stato scelto per Mauritius, per succedere a Sun Gongyi. Ma Hui, infine, è stato nominato ambasciatore a Cuba, in sostituzione di Chen Xi. (segue) (Res)