- India: Kashmir, 90 militanti separatisti uccisi da forze di sicurezza da inizio anno - Novanta militanti separatisti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir dall’inizio dell’anno. Lo ha reso noto l’ispettore generale della polizia di zona del Kashmir, Vijay Kumar, ieri, dopo l’ennesimo conflitto a fuoco, nel distretto di Bandipora, nella foresta di Chandaji, in cui è stato ucciso un uomo identificato come Babar Ali, cittadino pakistano affiliato all’organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba (Let). Secondo Kumar appartenevano a Let 51 degli uomini uccisi dalle forze di sicurezza, mentre 20 militavano in Hizbul Mujahideen, otto in Jaish-e-Mohammad (Jem), sei in Al-Badr, tre in Ansar Ghazwat-ul-Hind e due in Islamic State of Jammu and Kashmir (Isjk). (segue) (Res)