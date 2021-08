© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: vaccini, oltre 485 milioni di somministrazioni in 200 giorni - In 200 giorni di campagna di vaccinazione contro il coronavirus in India sono state effettuate 485.286.570 somministrazioni, di cui 6.253.741 ieri. Secondo i dati del ministero della Sanità, tra gli operatori sanitari 10.318.462 hanno ricevuto la prima dose e 7.900.794 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 18.003.726 hanno ricevuto la prima e 11.489.972 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andate 77.032.125 prime dosi e 37.352.502 richiami; a quelle tra 45 e 59 anni 108.551.839 prime dosi e 40.601.807 richiami. Infine, 164.184.445 persone di età compresa tra 18 e 44 anni hanno ricevuto la prima dose e 9.850.898 il richiamo. Su una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, meno dell’otto per cento è completamente vaccinata. Il governo ha dichiarato l’obiettivo di vaccinare l’intera popolazione adulta entro la fine dell’anno, mentre ha mancato il traguardo del mezzo miliardo di dosi entro la fine di luglio. (Res)