I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Covid, Ue mobilita 5,5 milioni di euro per aiuti umanitari - La Commissione europea stanzierà 5,5 milioni di euro in finanziamenti umanitari per contribuire a rafforzare la risposta alla crisi Covid-19 in Libano. Lo riferisce una nota stampa della Commissione. Il finanziamento arriva mentre il Paese dei cedri si trova costretto ad affrontare un alto numero di contagiati, con il sistema sanitario nazionale vicino al collasso e con bassi tassi di vaccinazione. Joseph Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato: “La tragica esplosione a Beirut, il 4 agosto 2020, ha tristemente cambiato per sempre la vita di molti libanesi. La tragedia dovrebbe servire come opportunità per il Libano per riemergere più forte di prima”. (segue) (Res)