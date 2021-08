© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: quattro persone uccise in bombardamento forze Turchia ad Ain Issa - Ha causato la morte di almeno quattro persone, componenti di un’unica famiglia, un bombardamento compiuto questa notte dalle forze della Turchia presso Ain Issa, nel nord della provincia di Raqqa, in Siria. Lo riferisce l’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”. Le vittime accertate sono tre bambini e il padre, mentre la madre e altri membri della famiglia sono rimasti gravemente feriti. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, il villaggio in cui è avvenuto l’attacco si trova a est di Shirkrak, lungo l’autostrada M4, che corre in direzione est-ovest nel nord del Paese. (segue) (Res)