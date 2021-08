I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: presidente Aoun sollecita aiuti umanitari ed economici alla comunità internazionale - Il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, ha invitato la comunità internazionale a non deludere il Libano e a fornirgli aiuti economici e umanitari, poiché il Paese deve affrontare "ripercussioni devastanti" a tutti i livelli, a un anno dalla doppia esplosione al porto di Beirut. In occasione della conferenza di sostegno al Libano organizzata dalla Francia, Aoun ha dichiarato: “Il Libano vive il suo momento più difficile e non può più aspettare una soluzione regionale, serve tutto l'aiuto possibile da parte della comunità internazionale, sia che si tratti di aiuti umanitari, sociali e sanitari, sia che contribuiscano alla prosecuzione dei servizi di base di cui i cittadini hanno bisogno, soprattutto nel settore sanitario, e nella manutenzione delle infrastrutture idriche ed elettriche”. (segue) (Res)