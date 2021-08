I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: sistema degli indicatori ciclici conferma ripresa dell'economia - Il Sistema degli indicatori ciclici (Sic), diffuso dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), ha confermato che l'economia del Messico prosegue sulla strada di una non facile ripresa dopo la pesante contrazione legata alla pandemia da nuovo coronavirus. L'indicador coincidente, che riflette lo stato generale dell'economia, ha registrato a maggio un incremento di 0.24 punti su mese, arrivando a quota 99.5. Il dato, pur inferiore alla tendenza di lungo periodo, conferma una tendenza al rialzo giunta al dodicesimo mese consecutivo, avvicinandosi al 99.67 registrato a febbraio 2020, prima che si sviluppasse l'emergenza sanitaria. Ancora più incoraggiante l'altro componente del Sic, l'indicador adelantado, il dato che anticipa la tendenza del mese: con un incremento di 0.20 punti, l'indice tocca per giugno quota 102.14 punti, superiore alla tendenza di lungo periodo ma anche al 99.31 di febbraio 2020. Il Sic, spiega l'istituto nella nota di accompagnamento, permette "di valutare in modo opportuno il comportamento dell'economia messicana e poter effettuare comparazioni con diverse economie a livello mondiale". Un sistema che viene elaborato con una "metodologia compatibile con quella elaborata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)". (segue) (Res)