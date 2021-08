I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Rinnovamento popolare chiede dimissioni cinque ministri per dialogare con governo - Il partito peruviano Rinnovamento popolare ha chiesto le dimissioni di cinque ministri per dialogare con il primo ministro Guido Bellido. Il segretario del partito, Jorge Montoya, ha motivato la richiesta con i loro presunti legami con il terrorismo. Si tratta dei ministri degli Esteri, Héctor Béjar, della Difesa, Walter Ayala, dell’Interno, Juan Carrasco, del Lavoro, Iber Maraví Olarte, e della ministra delle Donne e delle popolazioni vulnerabili, Anahí Durand Guevara. “Vogliamo che queste condizioni siano soddisfatte per poterci sedere al tavolo e parlare”, ha detto Montoya, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Comercio”. Il partito del nuovo presidente Pedro Castillo, Perù Libre, ha solo 37 seggi al Congresso e peer poter governare avrà bisogno dei voti dei partiti di centro e centro-destra. Il nuovo esecutivo può contare sul sostengo del partito di sinistra Uniti per il Perù, che però conta solo cinque deputati. (segue) (Res)