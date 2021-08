I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: autorità sanitaria autorizza sperimentazione farmaco contro la polmonite da Covid-19 - L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha approvato l'avvio della ricerca clinica su esseri umani del Leronlimab, farmaco della statunitense CytoDyn per il trattamento della polmonite associata alla Covid-19. Lo studio sarà condotto presso l'ospedale privato l'Albert Einstein di San Paolo. La procedura approvata è relativa alla sola fase 3, volta a valutare l'efficacia e la sicurezza del farmaco su pazienti con polmonite, non sono supportati da ventilazione meccanica o intubati. I test utilizzeranno un metodo cosiddetto "doppio cieco" in cui metà dei pazienti sarà curato con il farmaco e all'altra metà sarà somministrato un placebo. Il Leronlimab agisce come un inibitore, bloccando l'infezione cellulare. (segue) (Res)