I fatti del giorno - America Latina (5)

- Cile: Assemblea costituente, tredici sedute e 115 votazioni a un mese da inizio lavori - Tredici sedute plenarie, per una durata complessiva di 130 ore, e 115 votazioni effettuate. Questi i numeri della Convenzione costituzionale del Cile presentati martedì dalla presidente dell'Assemblea, la rappresentante mapuche Elisa Loncon, in un discorso di fronte alla plenaria tenuto a un mese esatto dall'inizio dei lavori. Al di là dei numeri, Loncon ha sottolineato aspetti che ritiene inediti dell'esperienza maturata nei primi trenta giorni di attività della Costituente. "Abbiamo fatto pratiche di democrazia partecipativa e inclusiva per installare una forma di deliberazione che tenga conto di altri paradigmi rispetto a quelli a cui siamo abituati come la destra, la sinistra e il centro", ha affermato la presidente. "Abbiamo affermato come criteri la parità, l'interculturalità, la fiducia, il dialogo onesto e il sentimento", ha aggiunto. Anche il vicepresidente, Jaime Bassa, ha stilato un bilancio positivo. "Abbiamo messo in piedi un organo da zero che ha già una struttura di base per funzionare", ha sottolineato Bassa che ha quindi chiamato i costituenti a "continuare a lavorare in modo collaborativo, con rispetto e responsabilità". (Res)