Roma 2021: Michetti, nei primi 100 giorni su trasporto pubblico va riorganizzata azienda

- Sul trasporto pubblico "va riorganizzata l'azienda che se ne occupa e ci sta un capitale umano che va salvaguardato e protetto, ma va reindirizzata la società, il personale va motivato, vanno ridotti gli sprechi. Roma ha bisogno di una cura del ferro, di corsie preferenziali, semafori intelligenti. Ha bisogno di ripianificare asse mobilità. Roma ha bisogno di far tornare nell'autobus il bigliettaio perché è presidio di legalità. È un servizio utile non solo al cittadino ma anche al turista che può aiutare negli itinerari se parla le lingue, può aiutare le persone anziane, ausilio all'autista e presidio nei periodi Covid circa il contingentamento". Lo ha detto Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra intervenendo a Tgcom.(Rer)