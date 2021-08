Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), minimo 5 miliardi di utile nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque miliardi di euro rappresenta “il livello minimo di utile netto atteso” per il 2022. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, durante la conference call organizzata oggi per presentare i risultati della banca al 30 giugno 2021 alla comunità finanziaria. “Ci aspettiamo di mantenere un andamento positivo in termini di commissioni, che continueranno ad essere una componente chiave del nostro successo nella generazione di utili”, ha detto, ribadendo l’approccio “selettivo” della banca sul portafoglio di crediti deteriorati (Rin)