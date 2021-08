Covid: Marin (Ci) su green pass, serve piano nazionale di tracciamento e sequenziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Marin, capogruppo di Coraggio Italia a Montecitorio, ha detto di aver presentato degli emendamenti al decreto legge che introduce il green pass, al fine di istituire al ministero della Salute un importante piano di sorveglianza contro il Sars-Cov-2 mediante sistemi di diagnostiche molecolari e con metodiche di tracciamento innovative molecolari (network testing) creando anche le giuste infrastrutture e la realizzazione di centri di sequenziamento genomico completo che si occupi dei soggetti contagiati per individuare tempestivamente lo sviluppo di nuove varianti. "Perché - aggiunge - oltre all'indispensabile vaccino e al green pass per aggredire il virus sono indispensabili altre best practice che devono essere messe in atto velocemente per permettere all'Italia di ripartire davvero in tutta sicurezza". (Rin)