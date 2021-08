Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), buyback è possibile ma preferisco dividendi cash

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personalmente “preferisco pagare dividendi cash”, che al momento rappresentano una priorità rispetto al buyback. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, durante la conference call organizzata oggi per presentare i risultati semestrali della banca alla comunità finanziaria. “Ritengo che realtà come la nostra, che all’interno dell’azionariato hanno shareholders internazionali e anche fondazioni, abbiano la responsabilità sociale di distribuire dividendi cash”, ha detto, precisando che il riacquisto di azioni proprie “è qualcosa che potremmo fare in futuro”. (Rin)