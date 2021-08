Covid: Michetti, salute prima di tutto ma Green pass non deve essere un limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La salute viene prima di tutto ma il Green pass non deve rappresentare un limite perché abbiamo necessità di fare una proposta che sia competitiva con gli altri paesi. Prima eravamo abituati che i turisti venissero a pioggia, ma ora abbiamo bisogno di rilanciare Roma. Tutto ciò che va nel verso di uno sviluppo sostenibile deve essere valorizzato e anche i provvedimenti di carattere nazionale devono andare in quel senso". Lo ha detto Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra intervenendo a Tgcom.(Rer)