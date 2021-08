Imprese: Generali, per analisti pressioni su governance potrebbero impattare su andamento del titolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governance di Generali rappresenta una questione ancora aperta, e rischia di avere un impatto negativo sull’andamento del titolo nonostante i multipli non elevati e una buona visibilità sul dividendo. Lo scrivono gli analisti di Intermonte in un report diffuso a seguito della pubblicazione dei risultati trimestrali del Leone, in cui la raccomandazione sul titolo della compagnia assicurativa è stata cambiata da “outperform” a “neutral” con target price a 19,2 euro. “Generali ha registrato una buona performance ad inizio anno, andata poi peggiorando con il dibattito sul rinnovo del consiglio di amministrazione: riteniamo che l’amministratore delegato, Philippe Donnet, abbia portato a buoni risultati, contribuendo nell’ultimo anno ad un recupero del titolo rispetto ai concorrenti europei”, si legge nel documento, in cui viene spiegato che “le pressioni di alcuni azionisti che spingono per una maggiore crescita esterna e un rinnovo del top management” rendono “poco probabile una outperformance” del titolo. Una valutazione positiva all’operato di Donnet è arrivata anche dagli analisti di Oddo Bhf, che confermando una raccomandazione “outperform” sul titolo hanno ribadito la “rilevanza strategica e finanziaria dell’acquisizione di Cattolica per tutto il Gruppo Generali”. (Rin)