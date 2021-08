Anas: Ciriani (Fd'I), maggioranza firmi Odg per non ratificare nomina De Carolis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, ha suggerito ai colleghi della maggioranza "la firma domani, quando discuteremo di un decreto sui trasporti, di un ordine del giorno tutti insieme che impegni il governo a bloccare la nomina di Ugo De Carolis quale nuovo Ad di Anas". "Ritengo che si tratti di una decisione doverosa alla luce di tutti gli interventi della maggioranza in cui è stata definita scandalosa e oltraggiosa questa decisione in quanto De Carolis risulta persona particolarmente vicina a Castellucci, ad di Autostrade per l'Italia all'epoca del crolla del ponte Morandi", ha detto Ciriani. (Rin)