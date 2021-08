Sesto S.G: iniziati i lavori per la nuova stazione a ponte, sarà pronta nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciati stanotte i primi lavori di demolizione dell'attuale scalo ferroviario che verrà trasformato in una moderna e avveniristica stazione a ponte, disegnata dall'archistar Renzo Piano e poi progettata dallo studio Ottavio Di Blasi & Partners. Durante tutta la fase del cantiere, la circolazione dei treni non subirà mai interruzioni. Lo annuncia una nota del Comune di Sesto San Giovanni, in cui il sindaco Roberto Di Stefano, spiega che "si tratta della prima opera nell'ottica della riqualificazione delle ex aree Falck. Un'infrastruttura funzionale per la Città della Salute e della Ricerca, che finalmente unirà le due parti di Sesto ora divise dalla ferrovia. La stazione a ponte offrirà anche una visita panoramica sul nuovo grande parco urbano di cui diventerà il principale punto d'accesso". "Entro giugno 2023 – annuncia l'assessore all'Urbanistica, Antonio Lamiranda – vedremo la nuova stazione, porta di ingresso al nuovo quartiere Unione Zero nelle ex aree Falck. Questa è la miglior risposta concreta del nostro sapere amministrare con concretezza. Fatti, non parole". (segue) (Com)