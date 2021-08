Sesto S.G: iniziati i lavori per la nuova stazione a ponte, sarà pronta nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È l'impresa Cimolai a essersi aggiudicata i lavori. Nel 2018 era stato approvato il progetto definitivo, mentre l'anno successivo il progetto esecutivo. La stazione sarà caratterizzata da un impalcato a ponte rettangolare che si estenderà tra due edifici mono-piano in calcestruzzo armato su piazza Primo Maggio e sulla nuova piazza lato Falck, con la sua grande copertura fotovoltaica in vetro di 110 metri per 28 in grado di alimentare la stazione, sospesa a 14 metri d'altezza tra attività commerciali, negozi e servizi. In seguito alla realizzazione della nuova stazione verrà realizzato il posteggio interrato con 650 posti auto. Verrà inoltre riqualificata l'autostazione e la banchina d'attesa dei pullman che diventerà un hub internazionale per le partenze e gli arrivi dall'estero. (Com)