Piemonte: Covid, meno terapie intensive ma aumentano i ricoveri non gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 257 le persone risultate positive al Covid nei dati odierni diffusi dalla regione Piemonte, pari all'1,6 per cento dei 15.887 tamponi eseguiti. Di questi, 112 sono asintomatici. Sul fronte ricoveri ci sono due segnali contrastanti. Quelli in terapia intensiva si sono ridotti di due rispetto a ieri, passando a 5, mentre quelli non in terapia intensiva sono saliti di +6 portando a 86 il numero di persone ricoverate non gravemente. Molto positivo invece il bilancio tra morti e guariti. Questi ultimi sono +136 in più di ieri, mentre oggi l'Unità di Crisi della Regione ha comunicato che non c'è stato nessun decesso. Ora i guariti sono a quota 356 mila e 165. (Rpi)