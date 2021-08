Emirati: Oman fornisce prima conferma ufficiale su dirottamento Asphalt Princess

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oman ha confermato che è stata la nave cisterna Asphalt Princess ad essere stata coinvolta nel dirottamento avvenuto ieri nel Mar Arabico. In una nota su Twitter il Centro per la sicurezza marittima dell’Oman ha affermato di aver ricevuto informazioni secondo cui la nave Asphalt Princess, battente bandiera panamense, era stata sottoposta "a un incidente di dirottamento in acque internazionali nel Golfo di Oman", precisando che la marina del sultanato aveva schierato diverse navi a protezione delle acque internazionali. L’avviso di dirottamento di una nave al largo del porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, era stato lanciato ieri pomeriggio dal dipartimento per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) che questa mattina ha annunciato la fine dell’emergenza senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti della sicurezza del Regno Unito, le indagini sono in corso per comprendere la natura del dirottamento, i cui principali sospettati sono i Guardiani della rivoluzione iraniana o milizie affiliate all’Iran. (segue) (Res)