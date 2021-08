Covid: Pella (Anci), incremento Fondo politiche giovanili e strategia parità di genere segnale concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scelte a favore dei giovani e delle donne rappresentano un tratto distintivo che merita di essere valorizzato: oggi, infatti, abbiamo incrementato di 35 milioni il Fondo per le politiche giovanili, il cui riparto prevede il 22 per cento in favore dei Comuni, che porterà a raddoppiare per il 2021 le risorse destinati ai Comuni e alle Città metropolitane per azioni di sostegno ai giovani. Lo ribadisce il vicepresidente vicario di Anci e sindaco di Valdengo, Roberto Pella a margine della seduta della Conferenza Unificata in cui si è affrontato anche il tema della parità di genere, che ha ringraziato la ministra Dadone per questo impegno e per la fattiva collaborazione. La crisi pandemica si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociosanitario e ambientale. A essere particolarmente colpiti sono stati donne e giovani. L'Italia è il Paese dell'Ue con il più̀ alto tasso di Neet, ragazzi tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione. Il tasso di partecipazione delle donne al lavoro è solo il 53,8 per cento, molto al di sotto del 67,3 per cento della media europea. (segue) (Rin)