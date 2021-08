Covid: Pella (Anci), incremento Fondo politiche giovanili e strategia parità di genere segnale concreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta il nostro Paese si dota di una Strategia Nazionale della Parità di Genere, un documento condiviso, anche in sede di Commissione pari opportunità Anci, volto a tracciare un sistema di azioni e politiche integrate con iniziative concrete e misurabili. Il testo si fonda su cinque priorità strategiche individuate nell'ambito di altrettanti assi portanti per la parità di genere: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere. "L'auspicio è – ha concluso Pella - che la Strategia possa prevedere ricadute dirette e coordinate sui territori, prevedendo ad esempio l'adozione di piani comunali per la parità di genere o di osservatori per il monitoraggio degli obiettivi. Non si tratta solo di un imperativo morale e sociale per riconoscere principi di uguaglianza e meritocrazia, bensì di una scelta prioritaria per la crescita economica". (Rin)