Kosovo: presidente Osmani conferisce onorificenza a figlio deceduto di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara Vjosa Osmani ha conferito un'onorificenza al figlio defunto del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Beau, per il suo contributo al rafforzamento del sistema giudiziario del Paese balcanico due decenni fa. Beau Biden ha infatti lavorato in Kosovo negli anni subito dopo il conflitto della fine degli anni Novanta, aiutando le autorità locali nell'addestramento dei procuratori locali e dei giudici per conto dell'Osce. "Beau poteva vedere quello che potevate fare, Beau poteva vedere anche il futuro possibile per il vostro orgoglioso Paese. Il futuro che è stato lungamente negato al Kosovo", ha dichiarato il presidente Biden in un messaggio video diffuso durante la cerimonia di ieri a Pristina per il conferimento dell'onorificenza al figlio morto nel 2015.(Alt)