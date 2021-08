Covid: Commissione Ue approva nuovo contratto per potenziale vaccino di Novavax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il suo settimo accordo di acquisto anticipato (Apa) con un'azienda farmaceutica per garantire l'accesso a un potenziale vaccino contro il Covid-19 nel quarto trimestre del 2021 e nel 2022. In base a questo contratto, gli Stati membri potranno acquistare fino a 100 milioni di dosi del vaccino Novavax, con un'opzione per 100 milioni di dosi aggiuntive nel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta rivisto e approvato dall'Ema come sicuro ed efficace. Secondo quanto riferito dalla Commissione, gli Stati membri potranno anche donare vaccini ai Paesi a reddito medio e basso o riorientarli verso altri Paesi europei. Il contratto odierno integra un già ampio portafoglio di vaccini da produrre in Europa, compresi i contratti con AstraZeneca, Sanofi-Gsk, Janssen Pharmaceutica Nv, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna e le trattative esplorative concluse con Valneva. Secondo l'esecutivo comunitario si tratta di un altro passo fondamentale per garantire che l'Europa sia ben preparata ad affrontare la pandemia di Covid-19. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "Mentre nuove varianti del coronavirus si stanno diffondendo in Europa e nel mondo, questo nuovo contratto con un'azienda che sta già testando con successo il suo vaccino contro queste varianti è un'ulteriore salvaguardia per il protezione della nostra popolazione. Rafforza ulteriormente il nostro ampio portafoglio di vaccini, a vantaggio degli europei e dei nostri partner in tutto il mondo”. (segue) (Beb)