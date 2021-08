Covid: Commissione Ue approva nuovo contratto per potenziale vaccino di Novavax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea per la Salute e la Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: "Le vaccinazioni nell'Ue stanno avanzando e siamo più vicini al nostro obiettivo del 70 per cento di cittadini completamente vaccinati entro la fine dell'estate. Il nostro nuovo accordo con Novavax amplia il nostro portafoglio di vaccini per includere un altro vaccino a base di proteine, una piattaforma promettente negli studi clinici. Continueremo a lavorare instancabilmente per garantire che i nostri vaccini continuino a raggiungere i cittadini in Europa e nel mondo, per porre fine alla pandemia il più rapidamente possibile". Novavax è un'azienda biotecnologica che sviluppa vaccini di nuova generazione per gravi malattie infettive. Il loro vaccino contro il Covid-19 è già in fase di revisione continua da parte dell'Ema in vista di una potenziale autorizzazione al mercato. La Commissione ha deciso di sostenere questo vaccino sulla base di una solida valutazione scientifica, della tecnologia utilizzata, dell'esperienza dell'azienda nello sviluppo di vaccini e della sua capacità di produzione per rifornire l'intera Unione. (Beb)