Torino: un altro "no paura day" organizzato dagli anti-greenpass per giovedì 5 agosto

- I "no green pass" tornano ancora in piazza, ad un giorno dallo scatto delle nuove misure legate alla certificazione verde. Sarà ancora un "no paura day" ed è previsto per le 20.30 di domani, giovedì 5 agosto, in piazza Castello. Ad alzare i toni della protesta torinese sono due rappresentanti del settore fiere e ortofrutticolo. Da un lato Serena Tagliaferri, presidente nazionale dell'Associazione Fieristi, sottolinea che "il green pass obbligatorio è una limitazione e una violenza inaccettabile nei confronti dell'individuo e in più andrebbe a creare ulteriori danni economici alle attività". Mentre Gianpiero Alaimo, vicepresidente regionale dell'Associazione provinciale grossisti ortofrutticoli, mette le mani avanti sulla possibile presenza in piazza di "insegne finalizzate alla frammentazione del dissenso. Questo è un evento organizzato in maniera democratica per il popolo". Nel frattempo, a partire dal 6 agosto il green pass, ovvero la certificazione vaccinale, verrà richiesto per consumare nei ristoranti al chiuso, partecipare a spettacoli, visitare musei e per entrare in piscine, fiere e altri luoghi o eventi pubblici.(Rpi)