Covid: Asl Rieti, con Confcommercio Lazio Nord per rilanciare economia locale con vaccini (2)

- "Nei prossimi giorni - spiega ancora la nota - la Confcommercio Lazio Nord, proporrà agli associati del territorio della provincia di Rieti, di aderire all'importante iniziativa e di riservare uno sconto aggiuntivo ai clienti dotati di certificazione di avvenuta vaccinazione (green pass). Agli esercizi convenzionati verrà consegnata una vetrofania con il claim 'Un vaccino per sostenere la ripresa' con i loghi Asl Rieti e Confcommercio Lazio Nord, per consentire ai cittadini di identificare immediatamente le attività che aderiscono all'iniziativa. Nei prossimi giorni, verrà comunicato ai Media l'elenco delle attività che hanno aderito e lo stesso verrà pubblicato sui Siti della Asl di Rieti e di Confcommercio Lazio Nord". (segue) (Com)