Libia: Covid, nelle ultime 24 ore 2.485 contagi e 26 nuovi decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie ha registrato nelle ultime 24 ore 2.485 nuovi casi di Covid-19, su 10.143 test effettuati, con un tasso di positività del 24,5 per cento. Il centro più colpito dai nuovi contagi è la capitale Tripoli, che ha visto un incremento di 800 nuovi casi, seguita da Misurata, a quota 232. Sono invece in tutto 26 i nuovi decessi registrati nelle ultime ore, 20 dei quali sono avvenuti nella regione occidentale, cinque nella regione orientale e uno solo nel sud del Paese. Il bollettino giornaliero del Centro ha registrato inoltre 1.422 nuove guarigioni, 350 delle quali nella sola capitale Tripoli. Il numero di casi contati complessivamente nel Paese nordafricano dall’inizio della pandemia è aumentato quindi a 61.677, con 3.635 decessi, mentre le guarigioni totali sono pari a 195.639. Il numero di persone vaccinate ha invece raggiunto quota 712.213, mentre il Paese affronta attualmente un coprifuoco parziale – destinato a durare fino alla fine della settimana corrente – che ha provocato una lieve diminuzione dei contagi giornalieri. (Lit)